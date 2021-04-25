Алана Мамаева похвасталась тайным поклонником после развода с мужем-футболистом

Алана Мамаева официально рассталась с мужем. Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Несмотря на надежды поклонников, футболист Павел Мамаев развелся с супругой Аланой. Однако не прошло и пары дней, как у девушки, судя по всему, появился новый поклонник. Подарками от тайного воздыхателя она похвасталась в своем Instagram.

23 апреля Алана Мамаева поставила точку в отношениях с мужем. «Назад дороги нет,» — лаконично прокомментировала расставание девушка. Пара разошлась без скандалов и истерик, оформив развод в одном из судов Ростова-на-Дону.

Алана не рассказывает, как на самом деле переживает это событие. Однако на сердце свободной красавицы уже нашли претенденты. Неизвестный прислал ей шикарный букет роз. В букете девушка нашла красивую открытку без подписи — внутри лишь нарисовано сердечко.

— Неизвестно (от кого – прим.ред.). Признавайтесь, от кого? — обратилась Мамаева к тайному адресанту.

Неизвестный прислал девушке шикарный букет цветов. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Напомним, драма в семье Мамаевых разыгралась в марте. Алана обвинила супруга Павла в измене. Якобы футболист нашел себе подружку во время сборов «Ростова» в Испании. Кроме того, обиженная жена выставила в «Инстаграме» данные предполагаемой любовницы. По словам Мамаевой, с ее супругом «закрутила» роман молодая испанка Ирэна Морено.

Испанка также не осталась в стороне от конфликта. Сначала она заявила, что обратится к адвокатам по поводу разглашения своих данных. Позже она дала еще один повод для разговоров, опубликовав в «Инстаграме» положительный тест на беременность.

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