"Нам поступил рапорт от реаниматологов, что были перебои и даже отключения": власти Ростова о смерти 13 человек из-за нехватки кислорода

Специалисты изучают истории болезни умерших пациентов.

Сегодня, 26 октября, в Ростове-на-Дону состоялась пресс-конференция, в ходе которой городские власти рассказали о промежуточных итогах расследования ситуации в 20-ой больнице. На прошлой неделе многие СМИ писали о смерти сразу 13 ковидных пациентов из-за нехватки кислорода. Якобы люди задохнулись по причине перебоев или отключения подачи жизненного важного компонента при инфекции.

Эта информация вызвала большой общественный резонанс. Жители потребовали внимательного расследования трагедии. Представители городской администрации сразу опровергли эту новость, заметив, что в тот день одновременно скончались только пять человек. Заместитель главы мэрии Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова заявила, что никаких аварийных ситуаций в больнице не фиксировали.

ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

Так или иначе, но в тот же день власти инициировали проверку, в дело подключились правоохранительные органы, началось расследование. Как сообщили в ходе пресс-конференции, пока следователи не закончат работу, делать выводы преждевременно.

- Было выявлено, но перебоев именно с подвозом кислорода со стороны снабжающих организаций не было. Была утечка или нет пока не можем точно сказать, - отметила начальник управления здравоохранения администрации донской столицы Надежда Левицкая.

- Да, к нам поступил рапорт от реаниматологов, которые работали в отделении, что были перебои и даже отключение. Также от исполняющего обязанности лечебного учреждения поступила объяснительная, что все таки перебои были. Следственный комитет занимается этим вопросом. Пока не можем дать точный ответ, - добавила Надежда Алексеевна.

АНАЛИЗ ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ

Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог управления здравоохранения добавил, что специалистами изучаются все медицинские документы.

- Если происходят какие-то изменения в ходе лечения пациента, врач должен отразить это в истории болезни. Мы анализируем эти дневники, - отметил Михаил Каминский.

Он обратил внимание, что по пяти пациентам, которые якобы скончались из-за нехватки кислорода, не было записей об ухудшении состояние или падения кислорода в системе.

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