Арестованного по делу о «золотом песке» для «Ростов-Арены» замгубернатора Сергея Сидаша выпустили из СИЗО

Судя по всему, громкое дело о «золотом песке» для «Ростов-Арены» начинает понемногу сдуваться: областной суд своим решением выпустил из следственного изолятора второго ключевого фигуранта — заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша. До него из изолятора под домашний арест вышел и экс-министр строительства региона Николай Безуглов.

- В пятницу, 26 июля, в областном суде, по жалобе стороны защиты, в апелляционном порядке состоялась проверка законности судебного постановления Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, вынесенного 18 июля, о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Сидаша, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с причинением тяжких последствий», - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в облсуде. - Предыдущее постановление отменено, в отношении Сидаша избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком по 20 августа.

Итак, Сергей Сидаш возвращается ожидать окончания следствия в свои аппартаменты — поближе к собственной портретной галерее, коллекции дорогостоящих часов и прекрасному гардеробу: правда, еще как минимум месяц ему придется разве что примеривать, попеременно, костюмы лишь на территории дома, поскольку выходить за его пределы ему будет запрещено.

Один из портретов в коллекции Сергея Сидаша.

Более того, источник «КП» уточняет, что к Сидашу применят так называемые меры дистанционного контроля — по всей видимости, наденут специальный браслет, который будет информировать следователей о его местонахождении.

- Не надо искать какие-то подковерные игры или еще что-то такое, - утверждает, между тем, наш источник. - Да, Сидаш согласился сотрудничать со следствием, однако вины своей он по-прежнему не признает. Суд, прежде всего, принял во внимание состояние здоровья подозреваемого — у него серьезное заболевание, и уже встал вопрос о том, что ему нужен постоянный присмотр медиков.

Тем не менее, говорит другой источник, продвижение по делу есть, и существует вероятность, что появятся новые фигуранты.

- До 20-го августа вы все узнаете, - отрезал собеседник «Комсомольской правды».

Ранее, напомним, апелляционная инстанция также отменила меру пресечения и бывшему подчиненному Сергея Сидаша — экс-главе областного Минстроя Николаю Безуглову, но тогда особо и не скрывалось, что его выпустили потому, что он согласился давать показания по другим лицам: в частности, адвокат Сидаша ранее, когда обсуждался вопрос об изменения меры пресечения для замгубернатора (ходатайство тогда отклонили), заметил, что против его подзащитного имеются «лишь противоречивые показания Безуглова», что не исключает «его намерений снять с себя часть вины, переложив ее на другое лицо».

Сергей Сидаш и Николай Безуглов отвечали за строительную часть подготовки Ростова-на-Дону к чемпионату мира 2018 года.Фото: Правительство РО

Сейчас, по всей видимости, все-таки что-то резко изменилось.

Уголовное дело о «золотом песке» - это история о подмене стройматериалов для благоустройства территории вокруг «Ростов-Арены» к ЧМ-2018, утвержденных при проектировании, на аналоги значительно более низкого качества, что повлекло ущерб для государства в сумме более 220 млн рублей.

По хронологии событий, в рамках расследования, сначала, в конце марта нынешнего года, были задержаны Николай Безуглов (при том, что свой пост он покинул аккурат перед чемпионатом мира) и директор "Ростовобластройзаказчика" Сергей Мищенко, затем, два с половиной месяца и Сергей Сидаш (к слову, он остается по-прежнему заместителем губернатора), фотографии с обыска в коттедже которого вызвали большой резонанс.

Отметим, однако, что третий фигурант этого же дела, Сергей Мищенко, пока остается под стражей.

СПРАВКА "КП"

Сергей Сидаш родился в 1959 году в Актюбинской области. Окончил Челябинское высшее военное автомобильное командное училище, служил в вооруженных силах, в дальнейшем руководил различными энергетическими компаниями в России и странах СНГ. С 2010 по 2015 год трудился в должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, к обязанностям заместителя губернатора приступил с сентября 2016 года.

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