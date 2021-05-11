Как поймали Чикатило: рассказываем, как маньяк был на виду у полицейских и даже помогал им искать себя

Чикатило искали почти 12 лет. Фото: Музей ГУ МВД России по РО.

О том, как поймали Чикатило, написано много книг, сняты фильмы и даже сериал. Дело известного ростовского маньяка давно обросло разными легендами. «КП» собрала версии участвовавших в поиске правоохранителей о том, как проходили поиски душегуба.

ПОМОГАЛ ПОЛИЦЕЙСКИМ ИСКАТЬ СЕБЯ

Как рассказывал бывший капитан полиции Станислав Щебетков, легенда не далека от правды. Когда-то он вместе с Чикатило работал в автоколонне. Позже Щебетков уволился и ушел в полицию. Спустя несколько лет он встретил бывшего коллегу на рынке.

Чикатило помогал полицейским поймать самого себя. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

— Он у меня сразу спросил, поймали ли мы маньяка. Я ему сказал, что пока не удалось. Тогда он вздохнул: «Вот и мне не удалось». На мое удивление он гордо сказал, что и его тоже привлекли к поискам — по партийной линии, — рассказывает Щебетков.

Как пояснял собеседник, к поискам маньяка привлекали так называемых народных дружинников. На эту роль брали ответственных мужчин, добросовестных работников и коммунистов. Именно таким тогда казался Андрей Чикатило.

Станислав Щебетков. Фото: личный архив.

Однажды маньяк даже высмеял ориентировки полиции.

— По ним можно задерживать каждого третьего. Шляпа и очки — это что, особые приметы? Я вот тоже в шляпе и очках! — шутил Чикатило.

МАНЬЯКА ЗАДЕРЖАЛИ, НО ОТПУСТИЛИ

Бывший следователь Амурхан Яндиев признается, что Чикатило не раз задерживали полицейские. Маньяк привлек внимание полицейских на вокзале. Во время обыска они нашли в его портфеле весьма подозрительный набор: бечевка, нож и вазелин. Но оснований для его ареста просто не нашлось. Группа крови мужчины не совпадала с группой биологических следов, обнаруженных на месте преступления.

Как выяснилось позже, маньяку удалось «улизнуть» из-за роковой ошибки. У подозрительного незнакомца была вторая группа крови. А у предполагаемого убийцы, как утверждали эксперты, вторая. Если бы не путаница в данных, жертв Чикатило было бы гораздо меньше.

Одному из полицейских показался подозрительным портфель Чикатило. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Позже такой же неравнодушный полицейский остановил его на вокзале. В отличие от обычных грибников он из леса ехал не с лукошком, а с портфелем. На руке у него были царапины. Правоохранитель записал данным, и уже тогда группа крови полностью совпала.

БОЯЛСЯ ЖЕНУ

Жена Чикатило Феодосия Семеновна не поверила следователям, когда те рассказали ей о преступлениях супруга. Не удивительно, ведь свою супругу он не просто не обижал, но даже боялся.

— Признавался, что та била его скалкой, если задерживался после работы или приходил в грязной одежде. Называл супругу ласково — Фенечка, — вспоминает Амурхан Яндиев.

Амурхан Яндиев. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО.

Когда жена Чикатило пришла к нему на свидание, маньяк и вовсе потерял самообладание. Он стал плакать и просить прощения. «Кровожадный убийца панически боялся своюс упругу,» — вздыхает Амурхан Харисович.

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