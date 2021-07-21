"Ростов" и "Динамо" встретятся 23 июля. Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» — ФК «Динамо» 23 июля 2021: прогноз на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Первая игра Чемпионата России пройдет 23 июля и начнется в 20.00. «КП - Ростов-на-Дону» вспоминает итоги прошлых сезонов и оценивает шансы команд на победу.

«РОСТОВ» — УПАЛ, НО ОБЕЩАЛ ПОДНЯТЬСЯ

Сезон 2020/21 оказался для «Ростова» не самым удачным. На счету у команды 13 побед, столько же проигрышей и четыре ничьи. Основную часть Чемпионата ростовчане играли нестабильно, постоянно чередуя победы с поражениями. А после зимних сборов радовали болельщиков еще реже — с февраля по май они выигрывали только у «Ротора», «Арсенала» и «Тамбова».

"Ростов" и "Арсенал". Фото: ФК "Ростов".

При этом в сезоне было много ошибок со стороны судей, повлиявших на исход матчей. А скандал после матча «Локомотив» — «Ростов» всколыхнул футбольное сообщество. Сначала судья Михаил Вилков удалил полузащитника Армина Гиговича, оставив команду в меньшинстве. Позже арбитр назначил пенальти в ворота ростовчан, предопределив тем самым исход матча. После эти решения признали ошибочными, а Вилкова пожизненно отстранили.

На успехи повлияли не только внешние обстоятельства. «Ростов» попал в зону турбулентности после обновления состава. Осенью болельщики «желто-синих» были шокированы уходом звезд — Элдора Шомуродова, Бахтиера Зайнутдинова, Алексея Ионова, Дмитрия Чистякова.

Смотреть видеосюжет Элдор Шомуродов покинул «Ростов»

В итоге «Ростов» спустился с пятой на девятую строчку турнирной таблицы. Однако Валерий Карпин обнадежил болельщиков, сообщив, что «образовался костяк игроков, которые понимают все требования».

«ДИНАМО» — СТАВКА НА ЛЕГИОНЕРОВ

«Динамо» выше «Ростова» всего на две строчки. Клуб 15 раз побеждал, 10 раз проигрывал, а пять раз сыграл вничью. По сравнению с сезоном 2019/20 москвичи также опустились в турнирной таблице, правда всего на одну строчку — с шестого на седьмое место.

В начале сезона «Динамо» играл с переменным успехом. Московский клуб то радовал болельщиков красивыми победами над лидерами РПЛ, то удивлял неожиданными поражениями не самым успешным клубам. Так, в августе «Динамо» обыграл «Зенит», а в сентябре уступил тульскому «Арсеналу».

"Ростов" после победы над "Динамо" 28 ноября. Фото: ФК "Ростов".

В октябре «Динамо» возглавил тренер Сандро Шварц. Тем не менее осенью в статистике москвичей без перекосов снова не обошлось. Так, «бело-голубые» буквально разбили «Локомотив», забив пять мячей и пропустив лишь один. А буквально через один матч сами потерпели такое сокрушительное поражение от «Ростова» — 4:1.

Однако, уже после зимних сборов работа нового тренера дала результат. Весной «Динамо» шесть раз победил в РПЛ, три раз проиграл и только дважды сыграл вничью. При этом «бело-голубые» достойно выступали против сильных соперников и не терпели поражения от явных аутсайдеров.

Тренер "Динамо" Сандро Шварц. Фото: ФК "Динамо".

«Динамо» может доставить хлопот сопернику еще и благодаря новым игрокам. Так, в межсезонье оборону московской команды усилили успешные легионеры. Это Диего Ласкальт, ранее игравший за итальянский клуб «Милан», и Фабиан Бальбуэна, игравший за английский «Вест Хэм Юнайтед».

В последних играх РПЛ «Динамо» держался увереннее, чем «Ростов». «Бело-голубые» забили шесть голов и пропустили пять, «желто-синие» отправили в ворота пять мячей и не смогли отразить восемь.

Тем не менее, вряд ли победа легко достанется москвичам. В последних пяти встречах команды один раз сыграли вничью, а после по очереди становились лидерами. При этом вот уже несколько лет подряд «Ростов» не проигрывает «Динамо» на своем поле.

Фаворита букмекеры не выделяют и предлагают ставить на «ничью».

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