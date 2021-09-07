Семин возглавил "Ростов" 4 августа. Фото: ФК "Ростов".

В начале августа ФК «Ростов» покинул главный тренер Валерий Карпин, а его место занял Юрий Семин. С тех пор клуб как минимум на сезон расстался с одной из звезд, подписал еще одного легионера, а, главное, по-другому заиграл в футбол. Рассказываем, что произошло с ФК «Ростов» за месяц под руководством нового наставника.

ГЛАВНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

Почти сразу после назначения Семина к «Ростову» присоединился ангольский защитник Бартоломеу Баштуш. Его переход обнадежил многих болельщиков, поскольку Баштуш успешно выступал за клуб с 2013 по 2016 год. Пока провел за «Ростов» три матча и выполнил одну голевую передачу.

Баштуш провел за команду три матча. Фото: ФК "Ростов".

Пожалуй, главная потеря — норвежский полузащитник Матиас Норманн. Английский клуб «Норвич» арендовал футболиста на сезон с возможностью выкупа. Правда не всех болельщиков расстроила сделка, которая, если верить transfermarkt.ru, уже принесла клубу два миллиона евро. Из-за травмы Норманн не участвовал в матчах с марта по август да и после возвращения на поле не показывал больших успехов.

«Желто-синие» расторгли контракт с нападающим Владимиром Обуховым. Причина такого решения может быть с недавним допинговым скандалом, в который попал в Обухов. В пробах игрока за 2013 год нашли следы запрещенного вещества, после чего дисквалифицировали на шесть месяцев.

Обухова дисквалифицировали на полгода. Фото: ФК "Ростов".

Случались и менее заметные трансферы. Нападающий Александр Долгов ушел в подмосковные «Химки», а защитник Томас Рукас перешел в аренду «Енисея», а Давида Тошевский проведет сезон в польском «Гурник Забже». В «Ростов» вернулся вратарь Максим Рудаков, который начал сезон в аренде «Ротора».

КАК МЕНЯЛАСЬ ИГРА

Под руководством Юрия Семина «Ростов» провел два матча вничью, один раз выиграл и один раз проиграл.

Впервые «Ростов» под руководством Семина провел игру с «Химками» 8 августа. «Желто-синие» действовали уже традиционно — сначала захватили инициативу, а потом заняли оборонительную позицию. Ростовчане открыли счет на 14-й минуте, а вскоре после этого создали у ворот еще один опасный момент. Однако позже «Химки» завладели преимуществом и удерживали его до конца тайма. Во второй половине игры атаковали уже обе команды, но «Химкам» удалось сравнять счет благодаря пенальти.

Первый матч под руководством Семина прошел 8 августа. Фото: ФК "Ростов".

Игра с более сильным соперником, ЦСКА, оказалась для «Ростова» явно непростой. Уже на 10-й минуте Бийол точным ударом отправил мяч в ворота «желто-синих», позже счет удвоил Садов. Ростовчане предпринимали слабые попытки отыграться, но чаще ошибались. После замен во втором тайме «Ростов» начал действовать активнее и даже забил гол. Однако до конца игры москвичи успели отправить в ворота ростовчан еще один гол.

Первую победу в сезоне «Ростов» одержал 22 августа в матче с «Нижним Новгородом». В самом начале игры Осипенко забил в собственные ворота, но команда смогла собраться после автогола. Благодаря передаче Баштуша Кенто Хашимото забил на 30-й минуте матча. Совместными усилиями Николая Комличенко и Данилы Сухомлинова преимущество удалось удвоить до 1:2.

Первую победу в сезоне ростовчане одержали над "Нижним Новгородом". Фото: ФК "Ростов".

Последний матч «Ростова» с «Уралом» завершился ничьей. В этой встрече игра ростовчан казалась увереннее: футболисты были активнее, создавали больше опасных моментов. Не обошлось правда и без досадных эпизодов. Например, «Уралу» удалось сравнять счет, когда в центре группы не было ростовчан. После матча Юрий Семин резюмировал, что ростовчане играли лучше и были ближе к победе, но подвела реализация.

Следующий матч «Ростов» проведет с «Краснодаром». Южное дерби пройдет на «Ростов-Арене» 13 сентября.

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