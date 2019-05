«До слез и мурашек!»: Финалист скандального шестого сезона «Голос.Дети» Роберт Багратян спел песню «День Победы» на малой родине

Финалист скандального шестого сезона «Голос. Дети» Роберт Багратян из города Ростова-на-Дону вышел в народ. На импровизированной площадке в окружении своих сверстников он исполнил известную песню «День Победы», на празднике, посвященном 9 Мая. Как оказалось, это было прошлогоднее видео - его он опубликовал в день праздника в своем Инстаграм. А вот вечером было яркое выступление живьем на главной площади города Театральной - с песней "Дорогие мои старики", где ее могли услышать многочисленные гуляющие. К слову, именно ее он должен был спеть в суперфинале, если бы не проиграл по итогам смс-голсования дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой.

Видео с его уличными выступлениями всего за несколько часов посмотрели больше пяти тысяч человек, а восторженные комментарии оставляют сотни поклонников.

- С праздником, Роберт потрясающее исполнение, до слез, до мурашек! - написала одна из них.

- Ты замечательный и талантливый. Дай Бог тебе во всем удачи, - поддержал другой Интернет-пользователь.

Был и такой комментарий от землячки из Таганрога:

- Посмотрела прямой эфир! Как же красиво ты спел эту прекрасную песню! Очень трогательно и проникновенно! У тебя очень красивый голос! Жаль, что не была на концерте. Мечтаю об этом! Мечтаю встретиться с тобой! Живу в Таганроге и горжусь тобой.

Напомним, известный ТВ-проект завершился победой дочери певицы Алсу, она обошла своих конкурентов, в числе которых был и Роберт Багратян, по итогам зрительского голосования. Но такой результат вызвал в Сети шквал возмущений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Роберт, ты мужик! Не отчаивайся и работай дальше!": Примадонна после скандального финала лично встретилась с финалистом "Голос. Дети" Робертом Багратяном

О том, как все происходило без телекамер и в атмосфере полной секретности, в эксклюзивном интервью газете «Комсомольская правда-Ростов» рассказала мама 13-летнего ростовчанина Роберта Багратяна. Артистичного парнишку называли одним из любимцев публики, а в день финального выступления он потерял голос, но все равно нашел в себе силы и зажег зал. (подробности)

МНЕНИЕ

"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»

- К сожалению, Микеллу очень жалко. Она попала в очень неприятную ситуацию по вине взрослых, которые в угоду своим амбициям решили сделать из нее карманную звезду. Но, к сожалению, не подумали, какие последствия могут быть у этого решения. Они не просчитали до конца ситуацию. В свое время Первый канал говорил, что взрослые не должны вмешиваться в результаты голосования (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Ну что делать, мы в таком мире живем»: мама Роберта Багратяна отреагировала на результаты скандального финала шестого сезона шоу «Голос.Дети»

- У нас было сильное напряжение в последний день. Голоса у Роберта не было вообще, но потом все наладилось и он вышел на сцену, - рассказала она.

- Как вам результаты голосования? - задали мы вопрос, который сейчас активно обсуждают зрители проекта на просторах Интернета. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финалист Роберт Багратян о шестом сезоне "Голос. Дети": "Это такой экстрим, будто стоишь с яблоком на голове, а в тебя из лука стреляют"

Роберт признается, что его глобальная цель - стать великим певцом.

- Чтобы все знали меня, - мечтает он. - Я напишу очень хорошую песню, чтобы она была у всех на слуху. Хотя понимаю, что надо предпринять очень много усилий, чтобы этого добиться. (подробности)

КСТАТИ

ТОП-10 неизвестных фактов об участнике шоу «Голос. Дети» Роберте Багратяне

Мама говорит, что Роберт пел всегда и везде: устраивал дома и в гостях импровизированные концерты. А когда пошел в школу, то напевал не только на переменах, но и на уроках. Именно это так впечатлило его первую школьную учительницу, что та вызвала к себе его родителей и посоветовала, отдать его в вокальную студию. (подробности)

КСТАТИ

Участник шоу «Голос.Дети» Роберт Багратян угрожал маме, что бросит петь, если та не отпустит его участвовать в конкурсе

Мама мальчика вспоминает, что они до последнего не были уверены, что дойдут до финала.

- Я ему говорила: «Там столько талантливых детей на кастинге - тысячи, а выберут всего сто. Забудь!», - говорит мать. - А он верил. Когда мы простояли весь день на кастинге, я честно ответила: «Роберт, забудь!» Но к вечеру нас прослушали, а через три дня перезвонили и сказали: «Готовьте, программу!».

Не просто пришлось юному ростовчанину и на слепых прослушиваниях. (подробности)

Роберт Багратян. The Show Must Go On - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.