Сторублевые пачки и ненужные гаджеты: Какие необдуманные поступки в панике совершают ростовчане

Многие ростовчане жалуются на стресс и тревожность Фото: Евгения ГУСЕВА

К спецоперации, которая сейчас проходит в ДНР и ЛНР, вот уже несколько дней приковано внимание не только ростовчан из-за близости к границе, но и всей страны в целом.

Кто-то уже приютил женщин, стариков и детей, которые были вынуждены эвакуироваться из обжитых домов в никуда. Другие - передают вещи и продукты. Происходящее не оставляет никого равнодушным.

И, как говорят психологи, клиентов в эти дни у них прибавилось, причем, не только из числа беженцев, но и из жителей Ростова. Многие, переживая за будущее, начинают испытывать стресс, и на фоне эмоций совершают необдуманные поступки.

ЖЕРТВЫ СЛУХОВ

Так, 57-летняя пенсионерка Елена Игнатьева, поверив слухам, что в банкоматах скоро закончатся деньги, а карты перестанут работать, решила снять наличные. Одновременно с ней так же подумали еще несколько десятков ростовчан. И, как результат, пугающие очереди, пустые банкоматы и другие неприятные сюрпризы.

- Я живу на Левенцовке. Пару дней назад сняла свои небольшие накопления, - 50 тысяч рублей. Деньги были в терминале. Но вот только всю сумму я получила на руки сторублевыми купюрами. Предполагаю, что это произошло из-за того, что в тот день многие, как и я, поверили фейкам, - рассказала Елена корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Другая жительница донской столицы стала по собственной воле обладательницей ненужной ей вещи: по завышенной цене она купила абсолютно ненужный ей смартфон.

- У меня телефон относительно новый, ему года два. Но зачем-то приобрела запасной, - поделилась Ирина. - Заплатила на треть больше той цены, которая была в начале месяца. Теперь вот лежит мертвым грузом.

БЕРЕМ СЕБЯ В РУКИ!

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» узнала у известного ростовского психиатра Ольги Бухановской, как справиться с эмоциями в это непростое для всех время.

- Нынешние события затрагивают каждого из нас. Сохранить спокойствие, уверенность, продолжить дружить, быть эффективным на работе, избежать болезней помогут несколько простых правил, - говорит Ольга Бухановская.

Во-первых, не стоит оставаться со своими мыслями и переживаниями наедине.

- Поделитесь ими с человеком, который поддержит вас. При этом, но не следует делиться вашими мыслями и чувствами с людьми, которые склонны к панике. Это только усугубит вашу тревожность, - говорит собеседница.

Во-вторых, специалист советует не увлекаться поиском в интернете информации, касающейся событий в Украине.

- Вы сами можете стать жертвой информационной войны, - говорит она. Следовательно, важно отличать фейк от правдивой информации.

В-третьих, врач-психиатр советует обращать внимание на повседневную жизнь вокруг и помогать успокиться остальным.

- Вам ничего не угрожает. Общайтесь с людьми, которые воспринимают реальность здраво и спокойно. Их уверенность сделает увереннее и вас. Не забывайте о себе. А значит, по-прежнему актуальны сон, физические нагрузки и полноценное питание , - сказала эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут расти цены, и что делать с накоплениями после признания независимости ЛНР и ДНР, рассказал политолог из Ростова-на-Дону

Эксперт дал советы, которые помогут сократить финансовые потери (подробнее)

В Ростовской области во время эвакуации потерялся ребенок из Донбасса

Разыскивали мальчонку, что называется, всем миром (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Если близко стреляли - спускались в подвал»: беженцы из ДНР рассказали о реальной ситуации в республике до экстренной эвакуации

Беженцы из ДНР рассказали, как прятались в подвале от обстрелов (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как беженка из Донбасса чудом нашла сестру в России

Теперь у Светланы есть рядом близкий человек и крыша над головой. Но сколько перед этим пришлось пройти (подробнее)