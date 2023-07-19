«Никакого штурма не было»: как задерживали похитителя 6-летней девочки в Шахтах Ростовской области

Следователи выясняют, зачем мужчина увел девочку с детской площадки и привел к себе домой. Фото: СК по Ростовской области/читатель "КП - Ростов-на-Дону"

В Ростовской области продолжают бурно обсуждать историю с похищением мужчиной с детской площадки в Шахтах 6-летней девочки. К счастью, тем же вечером ребенок был обнаружен в доме у похитителя живым и невредимым. Малышка возвращена в семью. А сам похититель задержан. Но, вопросы остаются…

Детская площадка находится во дворе между многоэтажками. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

ДОБРЫЙ ДЯДЕНЬКА

Улица Хабарова, где находится та самая детская площадка, – это обычная улица небольшого шахтерского городка, каким, собственно и являются Шахты. Там расположены многоквартирные дома, магазины, школа, небольшой скверик. Шестилетняя девочка находилась возле детской площадки и ждала, когда спустится бабушка, завозившаяся с ее младшим братом.

Мимо, проходил мужчина в синей майке. Улыбчивый. Заговорил с ней. А потом предложил: мол, я в магазин иду. Давай, куплю тебе конфеты или пироженки? Ты что больше любишь?

Дом с детской площадкой находится в окружении многоэтажек.

«ДЕТИ В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ ОЧЕНЬ ДОВЕРЧИВЫЕ»

Как говорят специалисты, дети в этом возрасте очень-очень доверчивые. И приводят в пример, как легко уводил с детских площадок и остановок свои жертвы, к примеру, тот же Чикатило.

- Он тонко чувствовал настроение повстречавшегося ребенка или женщины, - делится собеседник "КП-Ростов-на-Дону", который долгое время проработал в правоохранительных органах региона. - Одному предложил подарить марку, другому - удочку или еще что-нибудь.

В Ростове одно время на девочек охотился мужчина, которого прозвали «дядя с хомячком». Он обещал подарить детям пушистого хомячка или котенка, которого якобы жалко выбросить, а он уезжает.

А в Таганроге другой изверг убил двух сестренок: заманил в машину и вывез в лесополосу, где надругался и убил. Так вот, старшую, он некоторое время встречал у магазина, куда ее посылали за хлебом, и угощал всякими вкусностями и сладостями. Приручал, подманивал…

Кстати, если посмотреть на карту Шахт, то можно увидеть речку Грушевка, на берегу которой, много лет назад была обнаружена первая жертва Чикатило. Маньяк тогда тоже встретил случайно ребенка на остановке автобуса. И заманил в старенький домик, который тайно от семьи купил накануне на собранные деньги. Тело девочки потом нашли под небольшим мостом через речку…

Сотни волонтеров искали девочку вместе с местными жителями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЛЕГКА ПОМЯТЫЙ, НО В ПРИЛИЧНОЙ ОДЕЖДЕ

В этом случае мужчина не был раньше знаком с девочкой. Предложил угостить сладостями – сработало. Ребенок, просто еще и очень общительный оказался.

Дальше, они смотрели на витрины в магазине, выбирали, что купить. Как это происходило, можно видеть на записи с видеокамер этого магазина, появившихся в сети.

Мужчина, хоть и слегка помятый, но в приличной одежде. Подозрения у продавцов не вызвал. Купил себе пиво, девочке - сладости. Продавщицы подумали, что он ее родственник, может, папа. Ведь ребенок не кричал, не плакал, никто его никуда не тащил. Мужчина и девочка спокойно общались и вышли из магазина.

Ребенок пропал средь бела дня. Малышка играла на детской площадке в половине пятого. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

СНАЧАЛА ШЛИ ПЕШКОМ, А ПОТОМ ЕХАЛИ НА ТАКСИ

А в это время бабушка девочки сбилась с ног, разыскивая внучку. Только что была тут, возле площадки – и нет ее нигде. Женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы. И к поискам пропавшего ребенка в маленьком городке приступили немедленно – и всем миром!

- Потому что за последнее время все уже были сыты по горло историями из других регионов, - говорит соседка пропавшей девочки Алла. - Где вот так вот, сначала внезапно среди бела дня вдруг пропадал маленький ребенок, а потом его находили в какой-нибудь лесополосе уже бездыханным.

И, благодаря такой быстрой реакции, в этот раз беды не произошло. Успели вовремя.

Оперативные сотрудники изъяли записи камер видеонаблюдения в микрорайоне, обошли все ближайшие общественные заведения. Так и появились видеозаписи, на которых рядом с пропавшей девочкой увидели странного мужчину.

Оперативники отработали его по своим базам данных И вскоре вышли на след. И нагрянули в съемное жилье. Это был частный дом на окраине Шахт, где застали и его, и обнаружили пропавшую девочку.

- Это место – не близко от той площадки, откуда он увел ребенка, - говорит источник "КП-Ростов-на-Дону". - Известно, что сначала мужчина с девочкой шли пешком пару-тройку километров, а затем ехали на такси.

Мужчину задержали. Фото: СУ СК России по РО.

«ПРОСТО УГОСТИЛ КОНФЕТАМИ»

Мужчина находился в изрядном подпитии. Никакого сопротивления не оказывал.

- Никакого штурма не было, - продолжает собеседник. - В дверь постучали – он и открыл. Это оказался 41-летний житель города Шахты.

Мужчина утверждал, что ничего плохого не хотел. Просто, мол, угостил ребенка конфетами. И не обижал девочку.

- Сидел на полу в комнате, пил пиво и смотрел телевизор, - расскажет он позже оперативникам. - А она играла рядом, ела конфеты.

Действительно, там, в комнате были и те самые сладости в яркой упаковке, которые он купил ребенку.

Следователи и криминалисты тщательно осмотрели весь дом. А девочке назначили экспертизу. Она подтвердила, что никакого зла «дядя с конфетами» ребенку не причинил.

На допросе мужчина толком так и не смог объяснить, зачем увел ребенка. Фото: СУ СК России по РО.

СУДИМ ЗА ГРАБЕЖИ, РАЗБОИ И ИЗНАСИЛОВАНИЕ

Вопрос весь в том, что этот тип на самом деле хотел от девочки?

Его личность, заставляет задуматься. Мужик – бывалый, за плечами несколько отсидок. Был судим за грабежи, разбои и… изнасилование. По предварительным данным, его жертвой была тогда совершеннолетняя.

- Все аспекты биографии задержанного уточняются и проверяются, - сообщил источник в правоохранительных органах региона. - В соответствующие учреждения направлены запросы. Уточняется, чем в последнее время он занимался в Шахтах. Вроде, работал на каких-то шабашках…

В интернете есть и несколько довольно ярких фотографий похитителя. Вот он со своими «корешами» сидит на какой-то двухъярусной кровати. Все курят, улыбаются.

- Такой, умудренный опытом жизни за решеткой, никогда не признается, какие у него были намерения и планы, - констатирует собеседник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение несовершеннолетней». За такое грозит наказание от пяти до 12 лет лишения свободы. А, учитывая прежние «заслуги» фигуранта, возможно, и того больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заманил конфетами и смотрел телевизор: Что случилось после похищения девочки с площадки рецидивистом в Шахтах

Похититель девочки в Шахтах на допросе в СК заявил, что заманил ее домой сладостями (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Может и должен говорить «нет»: ростовские поисковики рассказали, как защитить ребенка от похитителей

Поисковики рассказали, что делать, чтобы история с похищением 6-летней девочки в Шахтах не повторилась (подробности)