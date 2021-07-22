И при повторном заболевании умирают: Коронавирус унес жизни уже 5000 жителей Ростовской области

За последние сутки умерли 20 дончан с ковидом

Лето — 2021 не увело на спад заболеваемость коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Более того, по региону гуляют еще два штамма ковида — британский и индийский. Последний сильнее цепляется к молодым организмам. И, несмотря на усиление эпидемиологических ограничений на Дону, вирус все равно наращивает темпы — и по заболеваемости, и по смертности. Хватает ли мест в ковидных госпиталях, и много ли болеют коронавирусом среди тех, кто уже привился — вопросов возникает масса. В «КП - Ростов-на-Дону» собрали сводку с ответами на самые актуальные вопросы ростовчан о коронавирусе.

СТАТИСТИКА НЕ РАДУЕТ

Первый вопрос: почему ковидные ограничения в регионе усилились. Ответ — рост заболеваемости и смертности от covid-19.

Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что смертность от коронавируса за последнее время резко возросла. В отличие от прошлого года, вирус значительно «помолодел», и все чаще от него страдают дети, молодежь и люди среднего возраста. С каждым днем растет и количество летальных исходов.

Такой динамики смертности от коронавируса, как сейчас, мы не имели в прошлом году, - заявил Василий Голубев.

Сейчас, по статистике, в Ростовской области каждый день от опасной инфекции умирают от 10 до 20 человек. Так, за минувшие сутки не смогли выжить еще 20 человек. Заметным стало то, что гибнуть от коронавируса стали не только пенсионеры, но и молодые люди.

Вирус в этом сезоне значительно помолодел - болеют и дети, и трудоспособные взрослые Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗАБОЛЕВ ПОВТОРНО, ТОЖЕ МОЖНО УМЕРЕТЬ

Второй вопрос — стоит ли бояться ковида, если уже переболел этой инфекцией, и болел тяжело.

Далеко не всегда повторное заболевание переносится легче. Так, в донской столице фиксируются случаи смерти пациентов, которые повторно заболели COVID-19. Об этом сообщил главный врач Ростовской областной больницы Вячеслав Коробка.

- В нашем моногоспитале из тех, кто завершил процесс вакцинации, еще никто не погиб. Зато уже есть потери среди пациентов, не просто вторично заболевших ковидом, но и вторично госпитализированных из-за этого в тяжелом состоянии, - подчеркнул Вячеслав Коробка.

Медик призвал жителей Дона делать прививки для того, чтобы ситуация в больницах не ухудшалась. Сейчас, по словам специалиста, только в РОКБ открыли уже третье инфекционное отделение. Ковидный госпиталь больницы вынуждены были расширить до 450 коек, 40 из них реанимационные.

Заболеваемость на Дону выросла

НЕ 100%, НО БУДЕТ ПРОЩЕ

Третий вопрос, в котором, пожалуй, никогда не будет согласия среди тех, кто за прививку от коронавируса, и тех, кто совершенно против. Насколько вакцина защищает от ковида, если и после прививки можно попасть в больницу?

Главврач также прокомментировал случаи госпитализации среди вакцинированных от ковида дончан. По словам Вячеслава Коробки иммунизацию завершили только 3,1% от поступивших.

- Еще раз напоминаю: ни одна из вакцин не дает абсолютной гарантии, но уже есть клиническая практика, которая свидетельствует, что среди привитых тяжелые осложнения, вызванные ковидом, бывают, но нечасто. В нашем моногоспитале из тех, кто завершил процесс вакцинации, еще никто не погиб.

В ковидных госпиталях разворачивают дополнительный коечный фонд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ОЧЕРЕДЬ!

Ну а среди тех, кто собирается пройти вакцинацию, самый актуальный вопрос — где и когда. Для многих вопрос времени стоит особенно остро: люди собираются на отдых, и им нужен с собой сертификат о вакцинации, как это, например, требуется на курортах Краснодарского края.

Лишь в нескольких больницах в Ростове можно сделать прививку хоть завтра. Как показал эксперимент «КП — Ростов-на-Дону», это три поликлиники города - № 1, № 14 и № 16.

Еще в шести пунктах вакцинации, ответили, что нужно подождать до конца июля — середины августа.

По нескольким телефонам прививочных кабинетов и регистратур мы так и не дозвонились.

Что касается пунктов вакцинаций в обрасли, то актуальная информация о номере месте и часах работы есть на сайтах районных больниц и местных администраций.

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