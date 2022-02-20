Беженцы из Донбасса поссорились с перевозившим их водителем

На Дону открыли уже 98 ПВР Фото: Артур СЕЛИМОВ

Продолжается эвакуация мирного населения на Дон. К сожалению, не все проходит гладко. Так, в соцсетях очевидцы рассказали, что люди просили отвезти их до пункта расселения, но водитель отказался и высадил у таможни. Мужчина пояснил, что без сопровождения полиции не может продолжить движение.

Сейчас на Дону для вынужденных переселенцев подготовили 14 тысяч мест.

Эвакуация беженцев из Донбасса в Ростовскую область проходит круглосуточно и на утро, 20 февраля, более семи тысяч человек разместили в ПВР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как режим ЧС отразится на работе школ и вузов Ростова, рассказали в правительстве

Эвакуация беженцев на Дон проходит в круглосуточном режиме (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как проходит эвакуация беженцев из Донбасса в Ростовскую область на утро 20 февраля

Рассказываем последние новости о том, как проходит эвакуация беженцев из Донбасса в Ростовскую области на утро 20 февраля (подробнее)

"Никогда мы не знали, где граница с Россией": беженцы с Донбасса рассказали свои истории

И поделились надеждами (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

С детьми за руку и с баулами наперевес: Что происходит на границе Ростовской области и в пунктах размещения беженцев из Донбасса

Беженцы в Ростовской области рассказали, что ждут размещения еще с ночи (подробнее)

Взорвавшийся вблизи границы в Ростовской области снаряд упал в 70 метрах от жилого дома

О произошедшем рассказали в станице (подробнее)

«Автобусы забиты, люди на полу сидят»: беженцы рассказали о том, как бежали в Ростовскую область

Прибывшие в Ростовскую область беженцы говорят, что желающих покинуть Донбасс очень и очень много (подробнее)

В Ростовской области снаряд, взорвавшийся рядом с границей, разрушил постройку

За день это второй боеприпас, взорвавшийся на Дону (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

О ситуации с беженцами рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев

На Дону для жителей Донбасса готовы почти 14 тысяч мест (подробнее)

Режим ЧС введен в Ростовской области из-за наплыва беженцев

Их число приближается к десяти тысячам (подробнее)