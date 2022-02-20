Школы Ростовской области примут беженцев из Донбасса

Дети из ДНР и ЛНР смогут учится в ростовских школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Ростовской области готовы принять школьников из ДНР и ЛНР, сообщили в правительстве Ростовской области. Также ребятам окажут психологическую помощь, если того потребует ситуация.

- Школьники из ДНР и ЛНР будут распределены по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. Педагогических кадров для обеспечения образовательного процесса достаточно, - прокомментировали в ведомстве.

По официальным данным, 30 тысяч вынужденных переселенцев въехали в Ростовскую области в минувшие сутки.

Эвакуация проходит круглосуточно. Каждому из вновь прибывших оказывают медицинскую помощь.

В правительстве сказали, что у некоторых беженцев обнаружили ковид, но эти случаи единичны.

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