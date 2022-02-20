Школы Ростовской области примут беженцев из Донбасса

Дети из ДНР и ЛНР смогут учится в ростовских школах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Школы Ростовской области готовы принять школьников из ДНР и ЛНР, сообщили в правительстве Ростовской области. Также ребятам окажут психологическую помощь, если того потребует ситуация.
- Школьники из ДНР и ЛНР будут распределены по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. Педагогических кадров для обеспечения образовательного процесса достаточно, - прокомментировали в ведомстве.
По официальным данным, 30 тысяч вынужденных переселенцев въехали в Ростовскую области в минувшие сутки.
Эвакуация проходит круглосуточно. Каждому из вновь прибывших оказывают медицинскую помощь.
В правительстве сказали, что у некоторых беженцев обнаружили ковид, но эти случаи единичны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как проходит эвакуация беженцев из Донбасса в Ростовскую область на утро 20 февраля
Рассказываем последние новости о том, как проходит эвакуация беженцев из Донбасса в Ростовскую области на утро 20 февраля (подробнее)
"Никогда мы не знали, где граница с Россией": беженцы с Донбасса рассказали свои истории
И поделились надеждами (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
С детьми за руку и с баулами наперевес: Что происходит на границе Ростовской области и в пунктах размещения беженцев из Донбасса
Беженцы в Ростовской области рассказали, что ждут размещения еще с ночи (подробнее)
Взорвавшийся вблизи границы в Ростовской области снаряд упал в 70 метрах от жилого дома
О произошедшем рассказали в станице (подробнее)
«Автобусы забиты, люди на полу сидят»: беженцы рассказали о том, как бежали в Ростовскую область
Прибывшие в Ростовскую область беженцы говорят, что желающих покинуть Донбасс очень и очень много (подробнее)
В Ростовской области снаряд, взорвавшийся рядом с границей, разрушил постройку
За день это второй боеприпас, взорвавшийся на Дону (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
О ситуации с беженцами рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев
На Дону для жителей Донбасса готовы почти 14 тысяч мест (подробнее)
Режим ЧС введен в Ростовской области из-за наплыва беженцев
Их число приближается к десяти тысячам (подробнее)