Подозреваемый в массовом отравлении таллием в Таганроге стал блогером

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-02T15:33:39+03:00

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Главный фигурант уголовного дела по факту массового отравления сотрудников авиазавода вышел в Интернет. Он решил публиковать свое мнение впику официальной версии следственного комитета. Правда, пока обнародовал только один пост. Некогда признававший свою вину, а потом взявший свои слова обратно, решил поведать о том, «что произошло на ТАНТК им Бериева на самом деле».

Как оказалось, сторона защиты, проводя собственное расследование, выяснила, что в январе нынешнего года, когда и фиксировалось массовое отравление сотрудников, санитарные врачи обнаружили на предприятии следы мышьяка. Это те самые кабинеты, в которых работали сотрудники ТАНТК, признанные пострадавшими по делу об отравлении таллием. «Где используются эти два вещества?», спрашивает Шульга, тут же отвечая: «Они используются в основном в микроэлектронике и… в составе снятых с производства средств для уничтожения грызунов (зооцидов)».

- Массовое отравление сотрудников ТАНТК – есть следствие неграмотной санитарной обработки против грызунов, - считает Владислав Шульга (полную версию - на сайте «Мой Таганрог»). - А грызунов на ТАНТК много, а случилось это благодаря приказу генерального директора о ликвидации на территории предприятия не только бродячих собак, но и кошек...

- На дверях проходных до сих пор висит приказ: «Сотрудники ТАНТК проносящие или кормящие на территории предприятия кошек, будут подвергаться наказанию вплоть до увольнения!», - продолжает Шульга. - Так не звенья ли это одной цепи, сначала кошки, потом крысы, затем мышьяк с таллием?

По мнению подозреваемого в отравлении, мышьяк не нашли в организме, так как он «если интоксикация была одновременно и мышьяком и таллием, то необходимо учитывать, что именно таллий способен вытеснять из волос и костей другие элементы, выигрывая конкуренцию даже у мышьяка".

- Да, действительно, мы нашли это постановление по мышьяку на сайте суда, там много интересного, - подтвердил Иван Зайцев, адвокат Шульги (сам он недоступен - помещен в псиихоневрологический диспансер для проведения экспертизы). - Но наше ходатайство, увы, отклонено.

Напомним, инженер предприятия Владислав Шульга подозревается в отравлении 28 человек. Сначала он признал свою вину, заявив якобы, что решил поквитаться с другим сотрудником - юристом, из-за которого остался без водительских прав. Они случайно столкнулись на дороге, при этом Шульга уехал на своей старой «Волги», а юрист сообщил о ДТП в автоинспекцию. Был суд, который на год лишил подозреваемого прав. Вот он решил отомстить. Таллий получил из старой пайки, которая давно лежала в гараже, а яд подбросил в бутыль с питьевой водой.

У большинства выпали волосы, резко ухудшилось самочувствие. Сильнее всех пострадал конструктор Константин Колесников, который к истории с аварией вообще не имел никакого отношения. Мужчина практически полностью ослеп, у него отказали ноги.

На данный момент Шульга отказался от признания, утверждая, что оговорил себя под давлением со стороны полицейских.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

15 декабря 2017 - ведущий конструктор Константин Колесников, выйдя в пятницу с работы, почувствовал сильные боли и головокружение. Он побоялся сесть за руль своей машины, вызвал такси. Последующие выходные мучился от постоянной тошноты и рвоты, был госпитализирован.

4 января 2018 года - в БСМП Таганрога обратился первый сотрудник юридического отдела предприятия, затем - еще шесть человек. Жаловались на боли в животе, у всех наблюдалось аномальное выпадение волос.

9 января - пришел первый анализ, который показал отравление таллием.

10 января - на территории предприятия ТАНТК им. Г.М. Бериева состоялось первое заседание комиссии по делам ЧС.

11 января - поступили анализы ведущего инженера-конструктора Константина Колесникова, который пострадал сильнее всех. У него обнаружено превышение таллия в 150 раз!

28 февраля - супруга Константина Колесникова опубликовала петицию с просьбой спасти ее умирающего мужа - так об отравлении узнали СМИ.

2 марта - ТАНТК им. Г.М. Бериева официально признал факт массового отравления, сообщив, что «несколько сотрудников проходят лечение в медицинских учреждениях согласно направлению врачей. По результатам проведенных лабораторных исследований у них выявлены признаки отравления таллием, который не используется в производственном процессе на предприятии».

7 марта - в администрации Таганрога состоялась большая пресс-конференция, во время которой стало известно, что отравились 28 человек.

9 марта - еще у одного сотрудника завода нашли превышение нормы таллия. Общее число пострадавших достигло 29 человек. Все, кроме Константина Колесникова, работали в юридическом и контрактно-договорном отделах, которые располагаются в одном помещении (три кабинета все также опечатаны).

12 марта - полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

3 апреля санитарные врачи через суд обязали ТАНТК им. Г. М. Бериева строго следить за качеством питьевой воды (ее берут в скважинах, расположенных на территории предприятия). Во время масштабной проверки Роспотребнадзор зафиксировал отсутствие должного лабораторного контроля за водоисточником, а также на этапах розлива.

3 апреля - задержали главного подозреваемого. Согласно официальной версии, именно 37-летний конструктор подбросил яд своим коллегам.

НАША СПРАВКА

Таллий – химический элемент, относящийся к группе тяжелых металлов. Он, как и его соединения, являются высокотоксичными, а для человека - ядом. Попасть в организм может через пищеварительную систему, дыхательные пути или контакт кожи с химикатом.Таллий применяется в производстве пиротехники, флуоресцентных красок, термометров, а также входит в состав ядов, которые используют при обработке помещений от грызунов. Явным признаком отравления человека таллием является выпадение волос и повреждения периферических нервов, в частности, пострадавшие могут испытывать ощущения, схожие с хождением по горячим углям.

КСТАТИ

Действие яда незаметно для человека

В середине 20 века таллий часто использовали в преступных целях - для отравления, ведь его действие незаметно для человека. В частности, он упоминается в романе «Вилла «Белый конь» Агати Кристи, где главный герой, сопоставив случаи выпадения волос, понял, что использовался именно таллий. Таллием даже пытались отравить Фиделя Кастро. А в 1999 году в Новосибирске местный предприниматель решил избавиться от супруги и деловых партнеров, подсыпая им в еду химикат.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За самого тяжелого пациента Константина Колесникова возьмутся московские профессора

Мужчина до сих пор не встал на ноги, со зрением серьезные проблемы. По квартире еще как-то передвигается, но тут-то идти пять шагов, что не видит - сознание дорисовывает. На улице сложнее. Выходит только с чьей-то помощью, в ногах сил нет, нарушена ориентация... Через неделю поедет в Москву, на обследование сразу в три института (подробности)

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Версия массового отравления ядом рабочих авиазавода Таганрога: таллий подсыпали в кулер с питьевой водой

Сильнее всех пострадал ведущий конструктор 32-летний Константин Колесников - любящий муж и отец двоих детей. Сотрудник ТАНТК им Г.М. Бериева (градообразующее предприятие Таганрога; согласно открытым источникам на предприятии числится семь тысяч человек) в декабре обратился к врачу из-за сильных болей в животе. И сразу был госпитализирован в больницу, потом туда попали еще свыше 20 человек (подробности)