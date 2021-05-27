Алана Мамаева рассказала о своих отношениях с бывшим супругом

Павел Мамаев продолжает обеспечивать бывшую жену и детей. Фото: соцсети

Бывшая супруга ростовского футболиста Павла Мамаева Алана рассказала, как сейчас у нее складываются отношения со спортсменом.

В интервью в одном из онлайн-шоу Мамаева поделилась подробностями своей жизни после развода. По словам девушки, даже после того, как она вместе с детьми переехала в Москву, Павел продолжает обеспечивать их семью. Футболист помогает не только материально, он также урегулирует вопросы с переводом детей в другую школу.

Фото: Инстаграм Аланы Мамаевой

- У нас нет претензий друг к другу. Меня устраивает все, что он предложил и что он делает. Мы решили оставить все так, как было, - сообщила Алана.

Проблема лишь в одном - нет никаких гарантий на то, что футболист будет продолжать делать это все постоянно.

Фото: Инстаграм Аланы Мамаевой

Напомним, что Мамаевы развелись не так давно. Причиной для разрыва отношений стала очередная измена футболиста, о которой стало известно после возвращения команды со сборов в Испании. Алана не смогла простить предательства супруга и на фоне стресса даже несколько раз оказывалась в больнице.

Фото: Инстаграм Аланы Мамаевой

Позже предполагаемая любовница Павла во всеуслышание заявила о своей беременности, после этого Мамаева приняла решение о разводе с ростовским футболистом. Брак был расторгнут по обоюдному желанию и пара осталась в дружеских отношениях.

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