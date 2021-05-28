«До сих пор его люблю!»: как Алана Мамаева переживает развод с мужем-футболистом

Алана Мамаева развелась с мужем в апреле. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

Уже улеглись страсти вокруг развода Аланы и Павла Мамаевых. Однако теперь все внимание поклонников приковано к жизни самой Аланы. А девушка и рада делиться новостями: то сделает очередную пластику, то обсудит проблемы с подписчиками, а то и признается в теплых чувствах к бывшему. Рассказываем, как живет Алана Мамаева после расставания с мужем-футболистом.

Напомним, скандал разразился в начале весны. Мамаева обвинила супруга в измене. По ее словам, во время сборов ФК «Ростов» футболист закрутил роман с испанской моделью. Оскорбленная супруга даже опубликовала данные и фото «соперницы», за что та пригрозила подать на нее в суд.

Поклонники до последнего надеялись, что пара воссоединится. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

Алана Мамаева тяжело переживала развод, а однажды даже попала в больницу. Несмотря на это, поклонники до последнего верили, что пара воссоединится. Однако в апреле супруги официально развелись.

НОВАЯ ВНЕШНОСТЬ

Вскоре после развода с Павлом Мамаевым Алана захотела усовершенствовать внешность и решилась еще на одну пластику. Такое желание поклонников удивило, у девушки и без того была хорошая фигура.

Сама же красотка объяснила, что у нее все равно есть недостатки, которые не дают покоя. Пришлось пойти на жертвы, лечь под нож и какое-то время провести в клинике. Однако результатом звезда осталась довольна.

— На самом деле, очень довольна. Была я кабачком, а сейчас – как лань, — рассказала экс-супруга футболиста в своем блоге в «Инстаграме».

После операции Мамаева получила массу комплиментов. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

Фото Аланы Мамаевой с новой фигурой оценили и ее подписчики.

— Совершенству нет предела! Была хороша, а будет еще лучше! Молодец! — написал один из комментаторов.

ТАЙНЫЕ ПОКЛОННИКИ

В «Инстаграме» девушка периодически намекает, что не страдает от одиночества. Спустя несколько дней после расторжения брака девушка похвасталась подписчикам шикарным букетом роз. Подписчики сразу заподозрили, что у нее появился тайный поклонник — в букете была красивая открытка без подписи.

— Признавайтесь, от кого? — обратилась Алана Мамаева к своему воздыхателю.

Спустя несколько дней после развода Ана похвасталась букетов от неизвестного отправителя. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.:

Кроме того, на днях она призналась подписчикам, что время от времени закупается в секс-шопе. А одной из последних обновок девушки стала игривая черная маска кошки.

ОТНОШЕНИЯ С БЫВШИМ МУЖЕМ

В одном из последних интервью Алана Мамаева рассказала, как складываются отношения с теперь уже бывшим супругом. По ее словам, у нее с бывшим возлюбленным нет никаких претензий друг к другу. Павел Мамаев по-прежнему обеспечивает семью и решает вопросы, связанные с детьми.

— У меня муж — абсолютно нормальный человек, хороший папа. На данный момент он выполняет все, что обещал. Вопрос не том, чтобы содержать меня. Мне не нужны алименты, мне нужно, чтобы у детей все было хорошо, — рассказала девушка.

Алана призналась, что до сих пор питает к бывшему мужу. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

Она пояснила, что у нее был хороший брак, в котором были и любовь, и понимание. Более того, девушка и сейчас питает к бывшему мужу теплые чувства.

— Я до сих пор его люблю. Не могу сказать, что разлюбила. Невозможно разлюбить человека за две секунды. Но я не могу себе позволить так с собой обращаться, - призналась Алана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасибо ФК «Ростов» за сборы»: жена Павла Мамаева обвинила его в измене

По словам Аланы Мамаевой, футболист якобы нашел себе подружку во время тренировок в Испании. (Подробности)

"Из кабачка – в лань": экс-жена Павла Мамаева после развода легла под нож пластического хирурга

После того, как Алана обрела статус свободной женщины, ее жизнь резко изменилась. (Подробности)

"Назад дороги нет": Алана и Павел Мамаевы официально оформили развод

Ростовский футболист снова стал завидным холостяком. (Подробности)