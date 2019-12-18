Георгич, жги!: роскошные афоризмы Валерия Карпина, взорвавшие интернет в 2019 году

Если бы болельщики «Ростова» учредили свою премию «Человек года», то самым явным кандидатом на это звание легко мог бы стать Валерий Карпин. Наставник «желто-синих» не только смог по итогам текущего сезона сколотить из донской команды крепкий боеспособный коллектив, который перед зимней паузой в РПЛ пробился в тройку ведущих клубов страны, но и запомнился журналистам предельно откровенными эмоциональными высказываниями, демонстрирующими его незаурядный взгляд на мир и отличное чувство юмора.

«Комсомольская правда » вспоминает десятку самых ярких цитат тренера, прозвучавших в текущем году и вызвавших у нас бурю восторга.

В мае футболисты «Ростова» проиграли свой «матч года», досадно уступив «Локомотиву» со счетом 0:2 в полуфинале Кубка России, и завершили выступление в турнире, не сумев попасть в финал. На последовавшей за поражением пресс-конференции Карпину задали вопрос: «Что же пошло не так?». Рулевой ростовчан ответил лаконично, и, что называется, в самую суть.

- Результат. Из-за него-то мы и проиграли, - лапидарно резюмировал наставник.

После драматичного осеннего матча с «Краснодаром», в котором ростовчане упустили победу в добавленное время, пропустив два невероятных мяча от «быков», Валерий Георгиевич отринул каменную невозмутимость и по-человечески признался, что практически готов разрыдаться от такого кошмара.

- Выигрывали 2:0 и пропустили два мяча в добавленное время, обидно до слез, - публично сокрушался специалист.

vgkarpin В зимнюю паузу РПЛ Валерий Карпин улетел на отдых в Майами.

Другой случай, вызвавший нервную реакцию у главного тренера дончан, произошел во время 17-го тура РПЛ, в котором «Ростова» уступил «Динамо» (1:2). Арбитр встречи назначил второй пенальти в ворота «желто-синих», что, мягко говоря, не оставило равнодушным прямолинейного Валерия Карпина.

- Мы посмотрели в раздевалке момент назначения второго пенальти «Динамо», на поле даже их игроки смеялись над этим, - как на духу выпалил он в гневе.

А вот футболистам «Ростова» было не до веселья во время перерыва в матче с «Зенитом» (1:6), в котором они «горели» в три безответных мяча после первого тайма. Валерий Георгиевич придумал довольно оригинальный способ встряхнуть своих подопечных и предложил им незабываемую установку.

- Я в перерыве сказал: «Пускай нам еще три забьют. Пускай шесть получим, но нас хоть на место поставят, будем двигаться дальше». Слава богу. Ну, ладно, не слава богу, естественно. Но хорошо. Раз уж проиграли, но пускай будет шесть, - раскрыл он позднее свою неординарную тактическую задумку журналистам.

vgkarpin Вот так Валерий Георгиевич видит себя в далеком будущем. Радует, что с "Ростовом"!

Еще один афоризм спонтанно родился у бойкого на язык тренера после концерта рэпера Басты, состоявшегося на домашнем стадионе «желто-синих». Фанаты Василия Вакуленко, в количестве 35 тысяч человек, безжалостно вытоптали газон «Ростов Арены», который пришлось экстренно восстанавливать подручными средствами. Выход из положения нашли гениальный.

- Мы не могли тренироваться, потому что травы вообще нет у одной штрафной. В день игры с «Оренбургом» поле покрасили в зеленый цвет, чтобы оно, по крайней мере, сверху выглядело хотя бы нормально. Хотя претензий к артисту у меня нет. Дело в том, кто ему разрешил здесь выступать, - сказал тогда Карпин.

Сразу несколько высказываний эксцентричный наставник посвятил успехам своей команды. Вернее, он призвал не делать преждевременных сенсаций из стремительного турнирного восхождения «Ростова». Лишнее это, лишнее.

- Говорить, что «Ростов» в чемпионской гонке — это даже смешно звучит. Это сюрреалистично, и разговоров об этом вообще нет, - с юмором он признавался во время одной из пресс-конференций.

- У нас как не было целей, так и нет, - обескураживающе заявлял он в другой.

vgkarpin Тренер постоянно экспериментирует со своим стилем.

Одними из самых запоминающихся признаний Карпина в этом году стали слова о финансовой проблеме в донском клубе, игрокам и персоналу которого на протяжении трех месяцев не платили зарплату, что специалиста возмутило.

- Финансовая блокада может убить «Ростов». Долги перед командой по зарплате три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что всё понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно, - горько сетовал он в ноябре.

В последнем матче календарного года «Ростов» разгромил на выезде московский «Спартак», однако встреча запомнилась не только этим. Зрители матча поднялись со своих мест на 30-ой минуте первого тайма и покинули трибуны стадиона, таким образом выразив свой протест действиям полиции.

Карпин не остался в стороне от резонансной ситуации и сформулировал свое отношение к акции фанатов, получившей национальный охват по всей России.

- Раз это происходит на многих стадионах, значит, что-то не так у нас в российском футболе. То есть, это делает не одна команда, не два человека и не десять, а тысячи болельщиков по всей стране, - без обиняков заявил он.

vgkarpin Наставник "Ростова" и его супруга ждут второго ребенка.

Впрочем, не только футбол интересовал в 2019 году специалиста. 50-летний тренер и его жена Дарья ждут второго ребенка. В своем микроблоге в Instagram Карпин поделился радостной новостью с подписчиками в присущей ему жизнеутверждающей манере, не признающей никаких вялых компромиссов.

- Вдул так вдул, - такой задорной надписью Валерий Георгиевич сопроводил милый снимок, на котором трогательно обнимает свою беременную жену.

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