Следком России возбудил уголовное дело после взрывов снарядов в Ростовской области

После взрыва одного из снарядов на земле осталась воронка.Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по РО

В Ростовской области, в Тарасовском районе, накануне, 19 февраля, взорвались несколько снарядов рядом с границей государства. В результате, по данным СК РФ, оказался разрушен нежилой дом в хуторе Маноцкий и хозпостройка в Патроновке.

По данным следственного комитета, неизвестные использовали систему реактивного залпового огня.

- В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело статье по «Покушение на убийство общеопасным способом, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел в регионе режим ЧС. По данным МЧС, беженцев из ДНР и ЛНР эвакуируют в круглосуточном режиме.

Часть вынужденных переселенцев на поезде отправили из Таганрога в Воронежскую область. Там для людей развернули четыре пункта временного размещения граждан.

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