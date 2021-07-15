Топ-10 главных новостей Ростовской области за минувшие полгода

Главные новости Ростовской области за минувшие полгода Фото: Антон ФОКИН

В жизни донского региона за минувшие полгода произошло множество ключевых событий в различных сферах. "КП-Ростов-на-Дону" рассказывает о десяти самых главных из них.

1. Самые важные события, разумеется, произошли в сфере здравоохранения. В первую очередь, конечно, стоит сказать о том, что губернатор Ростовской области Василий Голубев вернул часть антиковидных ограничений. В регионе вновь запрещено проведение массовых мероприятий; в торговых центрах ограничена работа развлекательных площадок за исключением кинотеатров и аквапарков; спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, кроме матчей на стадионе "Ростов - Арена", но его заполняемость должна быть не более 50%; также все работники предприятий возрастной категории 65+ должны быть переведены на удаленную работу.

2. Для донской столицы одним из самых важных является и ход строительства моста на улице Малиновского. Проезд по нему был закрыт еще 1 января. От этого ограничения нелегко пришлось многим автомобилистам, они были вынуждены искать пути объезда и стоять во многокилометровых пробках. Рабочие возводят параллельно два моста. Ограничения были введены для завершения гидроизоляции пролетных строений, монтажа металлических конструкций и укладки дорожного полотна. С 30 июня проезд по мосту был открыт для общественного транспорта, а уже к 1 августа в планах запустить по нему и легковые автомобили. Стоит отметить, что грузовики, которые ранее возили по путепроводу тонны различных товаров передвигаться по нему не смогут.

3. В жизни донского региона произошли и трагические события. ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом всколыхнуло всю Ростовскую область. Рабочие 21 мая приехали для устранения неполадок с задвижкой, спустившись вниз они смогли сдвинуть ее с места, но вместе с этим на них хлынули пары ядовитого газа. В результате чего десять человек скончались на месте происшествия, а еще один через несколько дней в больнице. В связи с этой трагедией 22 мая было объявлено днем траура и были отменены все развлекательные мероприятия, в том числе и последний звонок.

4. Важные события затронули и сферу образования. Учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров стал абсолютным победителем конкурса "Учитель года - 2020". Он продемонстрировал свой опыт в мастерской, которая носила название "Методическая квадрига". Как объяснил сам Михаил Николаевич, квадрига - это четыре педагогические проблемы, для решения которых он разработал свою авторскую методику. Кроме того, он провел еще и открытый урок в 9 классе по теме «Система уравнений с параметром. Определение количества решений». Он проходил в школе №55 в Волгограде. Конкурсный урок по регламенту длился 35 минут. А затем вопросы конкурсанту задавали члены жюри. После победы Михаил Гуров получил поздравления от Владимира Путина, а затем и от Василия Голубева, который в качестве подарка вручил ему сертификат на покупку трехкомнатной квартиры.

5. Ростов-на-Дону в этом году потрясла и еще одна трагедия. Инцидент произошел на проспекте Стачки. Двое рабочих ремонтной фирмы вешали баннер, расположившись в люльке автовышки. В этот момент по мосту проезжал грузовик, который задел эту самую автовышку, в результате оба рабочих не удержались и сорвались вниз, приземлившись прямо на железнодорожные пути под мостом. Первый из них скончался прямо на месте происшествия, второго с тяжелейшими травмами госпитализировали медики, но спасти его так и не удалось.

6. Интересные события произошли и в спорте. Болельщики донского футбольного клуба, также, как и сами футболисты во главе с именитым тренером Валерием Карпиным были крайне не довольны игрой, где судья откровенно засудил ФК "Ростов". Это был матч ФК "Ростов" - ФК "Химки". Руководство "Ростова" считает, что арбитр Сергей Лапочкин в ходе матча допустил сразу несколько неверных решений, которые однозначно повлияли на исход игры. ФК "Ростов" серьезно подошел к разбору судейских ошибок, клуб обратился с жалобой в РФС и подготовил видеоподборку моментов, где судьи принимали спорные решения. Также в донском клубе отметили, что и в прошлом сезоне команда не досчиталась, как минимум, десяти очков из-за ошибок судей.

7. Еще одна знаковая трагедия произошла в Новочеркасске. Этот случай стал уроком и для родителей всех донских школьников и для взбалмошных подростков, любящих побаловаться алкоголем и родительскими автомобилями. Шестеро подростков попросили старшего товарища купить им пива для того, чтобы отпраздновать день рождения, а затем один из них позаимствовал у своих родителей без спроса автомобиль. Компания отправилась ночью кататься по городу, но 14-летний водитель не смог справиться с управлением и полная школьников машина на полной скорости врезалась в дерево. Пятеро погибли сразу на месте происшествия, шестого подростка пытались спасти медики, но их усилия оказались безуспешными.

8. Звездная жизнь донской столицы также подкинула интересную историю для обсуждения. Скандальный футболист Павел Мамаев, будучи на сборах с командой в Испании, изменил своей супруге. Алана вновь попыталась простить мужа, но в этот раз ее силы воли не хватило для этого. Девушка сдалась после того, как предполагаемая любовница спортсмена опубликовала на своей странице в соцсети Инстаграм положительный тест на беременность. Алана приняла решение о разводе, заявляя, что оно было обоюдным и они с Павлом никаких претензий друг к другу не имеют. Пара осталась в дружеских отношениях и футболист регулярно навещает детей и содержит бывшую супругу.

9. Потопы уже стали традиционными в Ростове. Они происходят здесь каждый год, а иногда и по нескольку раз за год. Очередной из них произошел 17 июня. Улицы города превратились в полноводные реки, а низинные места и вовсе стали озерами. Спасателям приходилось откачивать воду насосами, а кое-где и вовсе переправлять людей на лодках. Больше всего от потопа пострадали территории вблизи главного автовокзала и во дворе одного из домов на проспекте Ленина. После каждого из таких ливней горожане не устают жаловаться на некачественные ливневки, власти пообещали устранить эту неполадку.

10. И наконец, масштабный пожар в донской столице уничтожил один из главных городских супермаркетов "Кооператор Дона". Как рассказали очевидцы, в супермаркете, расположенном на проспекте Ворошиловском на первом этаже девятиэтажного здания, загорелся потолок. Не исключено, что причиной стало короткое замыкание. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Были эвакуированы 123 человека и 96 жильцов спасены, в их числе десять лежачих больных. С огнем боролись около ста пожарных и два десятка единиц техники.

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