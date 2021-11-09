Главного подозреваемого по делу об аксайских рынках задержали под Ростовом и отправили под стражу на 2 месяца

Предприниматель является одним из ключевых подозреваемых в громком деле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области во вторник, 9 ноября, задержали бизнесмена, который проходит одним из главных подозреваемых по делу об аксайских рынках - его подозревают в организации ОПГ. В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что Карима Бабаева отправили под стражу на 2 месяца.

МАХИНАЦИИ НА ПОЛМИЛЛИАРДА

Бизнесмен, которого с весны искала полиция, а с июля даже Интерпол, нашелся 9 ноября под Ростовом.

Предприниматель проходит одним из ключевых подозреваемых по делу об аксайских рынках вместе с экс-главой администрации Аксайского района Виталием Борзенко, который сейчас находится в следственном изоляторе.

Задержанному вменяют сразу несколько уголовных статей - «Организация преступного сообщества», «Мошенничество», «Незаконное предпринимательство» и «Легализация денежных средств». По данным следствия, подозреваемые занимались махинациями с землей общей площадью 34,9 га. Ее кадастровая стоимость, по оценке следствия, приближается к половине миллиарда — 452,5 миллиона рублей.

Ранее были задержаны и другие фигуранты дела, в том числе - сыновья Бабаева.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Утром 27 апреля на территорию четырех аксайских рынков - «Овощной», «Атлант-Юг», «Атлант-Сити» и «Строительный» - силовики, в том числе ОМОН, провели рейды. Работу рынков назвали незаконной, а торговцев попросили покинуть их павильоны и магазины. При этом предприниматели уверяли, что были уверены в законности своей работы — исправно платили налоги и аренду.

29 апреля в областной прокуратуре сообщили, что это были проверки, вызванные информацией «о нарушениях федерального законодательства при организации торговой деятельности на рынках».

Тогда на проблему отреагировали власти города и области, также весной с представителями бизнеса встретился омбудсмен Борис Титов.

ПОДОЗРЕНИЯ БЫЛИ И РАНЬШЕ

Как позже заявит официальный представитель прокуратуры региона, проверять рынки начали еще в 2020 году: в декабре в картотеке Аксайского суда зарегистрирован иск районного прокурора к нескольким ИП и физлицам. Среди девяти исков четыре — это требования о запрете организации торгово-розничного рынка, поскольку торговая деятельность велась на территории, которая не была для этого предназначена.

СКИТАНИЯ ПО РЫНКАМ

Впоследствии предпринимателям были предложены альтернативные торговые площади в черте города, в том числе на месте старого аэропорта на проспекте Шолохова. Но с 1 ноября торговля овощами там свернута, и продавцов пригласили на площади под Батайском. Реализаторов мебели, сантехники и других непродовольственных товаров пока оставили в здании аэровокзала.

Многие предприниматели рассредоточились по предложенным местам в других частях города. Несогласные с тем, что им пришлось покинуть свои стационарные торговые точки на рынках в аксайском районе, люди обращались к руководителям на всех уровнях и даже устраивали одиночные пикеты. Вопрос о размещении бизнеса — на контроле властей.

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С апреля регулярно поступала информация о задержании возможных подельников подозреваемых в деле об аксайских рынках. Это и чиновники, бухгалтеры, юристы. Расследование громкого дела продолжается.

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